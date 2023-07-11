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Джоковіч і трійка нейтральних росіян: відомі чвертьфінальні пари Вімблдона-2023

Фото: Новак Джоковіч націлився на 8-й титул на Альбіоні (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Вімблдонський турнір 2023 року входить у вирішальну стадію змагань. У вівторок розпочнеться 1/4 фіналу чоловічих змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Двома матчами 11 липня розпочнеться чвертьфінальний етап трав'яного мейджора. На корті з'явиться рекордсмен за титулами "Гренд Слем" Новак Джоковіч.

Досвідчений серб протистоятиме російському тенісисту Андрєю Рубльову. Ще один нейтральний спортсмен – Роман Сафіуллін – протистоятиме італійця з топ-10 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Янніку Зіннеру.

Натомість інші два поєдинки 1/4 фіналу зіграють у середу, 12 липня. Спочатку на корт вийде перша ракетка світу Карлос Алькарас. Іспанець за путівку в півфінал позмагається з данцем Хольгером Руне. Закриватиме чвертьфінал протистояння росіянина Даніїла Медвєдєва та Крістофера Юбенкса зі США.

Сітка Вімблдона складена так, що перший і другий номери світового рейтингу – Алькарас і Джоковіч – зможуть зустрітися лише у фіналі. 36-річний серб залишається фаворитом мейджора, оскільки тріумфував на британській траві 7 разів.

Пари 1/4 фіналу Вімблдона-2023:

  • Зіннер – Сафіуллін, 11 липня, не раніше 16:30
  • Рубльов – Джоковіч, 11 липня, не раніше 17:00
  • Алькарас – Руне, 12 липня, не раніше 13:00
  • Медвєдєв – Юбенкс, 12 липня, не раніше 13:00

До слова, раніше Світоліна пробилася у чвертьфінал Вімблдона завдяки перемозі над Азаренко.

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