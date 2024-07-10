Джоковіч достроково вийшов у півфінал Вімблдона: як це можливо
Сербський тенісист Новак Джоковіч без поєдинку проти Алекса Де Мінора опинився в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
25-річний представник Австралії знявся з трав'яного мейджора. Причиною відмови від продовження перегонів за титулом стала неназвана травма спортсмена.
Де Мінор зазнав ушкодження на матчболі в четвертому колі змагань. Під завісу зустрічі проти француза Артюра Фіса австралійський тенісист хоч і виграв вирішальний пункт, але з невдалим рухом. Він почав шкутильгати та з жахом поглянув на свою команду на трибунах.
Тим часом Джоковіч у 1/8 фіналу здолав норвежця Хольгера Руне. Поєдинок тривав мінімально можливі три сети (6:3, 6:4, 6:2). Після матчу досвідчений серб поконфліктував із публікою через підтримку скандинава місцевими глядачами.
Джоковіч приєднався до нейтрального росіянина Даніїла Медвєдєва та іспанця Карлоса Алькараса в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру. Останній півфіналіст змагань визначиться в середу. На єдину путівку претендують італійський тенісист Лоренцо Музетті та представник США Тейлор Фріц.
До слова, раніше пригадали виступи Світоліної на фінальних етапах Вімблдонського турніру.
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