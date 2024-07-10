Джокович досрочно вышел в полуфинал Уимблдона: как это возможно

Сербский теннисист Новак Джокович без поединка против Алекса Де Минора оказался в 1/2 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

25-летний представитель Австралии снялся с травяного мэйджора. Причиной отказа от продления гонки за титулом стала неназванная травма спортсмена.

Де Минор получил повреждение на матчболе в четвертом круге соревнований. Под занавес встречи против француза Артюра Фиса австралийский теннисист хоть и выиграл решающий пункт, но с неудачным движением. Он начал хромать и с ужасом посмотрел на свою команду на трибунах.

Тем временем Джокович в 1/8 финала одолел норвежца Хольгера Руне. Поединок продолжался минимально возможные три сета (6:3, 6:4, 6:2). После матча опытный серб поконфликтовал с публикой из-за поддержки скандинава местными зрителями.

Джокович присоединился к нейтральному россиянину Даниилу Медведеву и испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала Уимблдонского турнира. Последний полуфиналист соревнований определится в среду. На единственную путевку претендуют итальянский теннисист Лоренцо Музетти и представитель США Тейлор Фриц.