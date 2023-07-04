Джокер "Реала", останній свідок Фергюсона та інші: топ-10 вільних агентів Європи

На першій сходинці опинився Мілан Шкріняр. Словацький оборонець, ринкова вартість якого склала 50 млн євро*, пропустив другу частину сезону 2022/23 через травму спини. Тож заслуги центрбека у виході міланського "Інтера" у фінал Ліги чемпіонів немає. Ще взимку він нібито підписав контракт із "Парі-Сен Жермен", та час іде, а про підписання французький гранд не оголошує...

Ласим шматком на ринку буде хавбек Даїті Камада (27 млн). Широкий загал може й не чув про зірку збірної Японії, але в лавах франкфуртського "Айнтрахта" він неабияк зарекомендував себе на високому рівні. У минулому сезоні Камада оформив 9 м'ячів і 7 передач (ще 3 голи в Лізі чемпіонів) та зацікавив "Мілан". Утім, "россонері" трансфер загальмували. Тепер інтерес мають "Інтер" і "Рома".

Вільним став і Марко Асенсіо (25 млн). Уродженець Балеарських островів провів солідних 7 сезонів у Мадриді. Хоч залізобетонним гравцем основи іспанець ніколи не був, але при всіх тренерах він був в обоймі. Тож три "золота" Ла Ліги та три медалі переможця Ліги чемпіонів Асенсіо здобув заслужено. Сватають вінгера в ПСЖ, який розгубив чимало зірок.

Переїжджаємо на Альбіон. Тут нарешті піти з "Крістал Пелас" отримав нагоду Вілфрід Заха (22 млн). Колись лондонці відхиляли пропозиції на десятки мільйонів, а івуарієць, зціпівши зуби, продовжував тягнути команду в середину таблиці АПЛ. Зараз нападник оцінює різні варіанти – "Лаціо", "Фенербахче" та навіть "Аль-Наср" Роналду. Та й "Пелас" ще не здалися...

Його співвітчизник Жонатан Бамба (20 млн) попрощався з "Ліллем". Останній сезон африканця у лавах "догів" обернувся середньою результативністю – 6 м'ячів, 7 асистів. На користь лівого вінгера вік – 27 років. Він ще здатен зарекомендувати себе в сильніших командах та/або чемпіонатах. Чутки відправляють Бамба в "Наполі".

Для нападника Роберто Фірміно (18 млн) завершилася віха кар'єри в "Ліверпулі". Бразилець відіграв цілих 8 сезонів на "Енфілді". Для сучасної ери такий тривалий етап в одній команді – вже досягнення. У лавах "червоних" він провів 362 матчі (111 голів) і здобув усі можливі трофеї – від титулу АПЛ до Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу. Та для Юргена Клоппа Фірміно вичерпав себе. Зате "Аль-Ахлі" не проти озолотити бразильця.

Для англійсько-чилійського форварда Бена Бреретона-Діаса (16 млн євро) трансферне вікно недовго буде прочиненим. Ще взимку він домовився про контракт із іспанським "Вільярреалом" – 4-річна угода та перший досвід клубної кар'єри в іспаномовному середовищі. "Жовтій субмарині" лише залишилося презентувати новачка.

Шлях до Іспанії лежить і для оборонця Чаглара Сьоюнджю (15 млн). Центрбек збірної Туреччини завершив подорож із "Лестером" після вильоту "лисиць" у Чемпіоншип. Ще навесні головний інсайдер планети Фабріціо Романо відправив Сьоюнджю в мадридський "Атлетіко". Дієго Сімеоне такий боєць точно буде під масть. А сам турок відхилив пропозиції з Італії та батьківщини.

Лише найактивніші вболівальники чули про Ельєса Схірі (13 млн). Опорний хавбек непогано себе зарекомендував у "Монпельє" та "Кельна". Його чорнова робота для неозброєного ока малопомітна. Та й фахівці зазвичай нагороди роздають зіркам атаки. Проте, приз Найкращому гравцю Тунісу два роки тому Схірі взяв заслужено. Імовірний перехід у РБ "Лейпциг" – зайвий доказ.

Найдивнішою в десятці вільних агентів стала поява Давіда Де Хеа (13 млн). Досвідчений воротар залишився без контракту після 12-ти (!) сезонів поспіль у воротах "Манчестер Юнайтед". Що й казати, коли іспанський кіпер ще застав два фінальні сезони в кар'єрі легендарного тренера сера Алекса Фергюсона. Так, Де Хеа вже втратив приставку "топ" – він посередньо грає ногами, припускається інших помилок, але найбільша кількість сухих матчів у сезоні 2022/23 АПЛ гарантують працевлаштування, хай і деінде.

* – за даними порталу Transfermarkt