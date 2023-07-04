Джокер "Реала", последний свидетель Фергюсона и другие: топ-10 свободных агентов Европы

На первой строчке оказался Милан Шкриняр. Словацкий защитник, рыночная стоимость которого составила 50 млн евро*, пропустил вторую часть сезона 2022/23 из-за травмы спины. Так что заслуги центрбека в выходе миланского "Интера" в финал Лиги чемпионов нет. Еще зимой он якобы подписал контракт с "Пари-Сен Жермен", но время идет, а о подписании французский гранд не объявляет...

Лакомым кусочком на рынке будет хавбек Даити Камада (27 млн). Широкая масса может и не слышала о звезде сборной Японии, но в рядах франкфуртского "Айнтрахта" он отлично зарекомендовал себя на высоком уровне. В прошлом сезоне Камада оформил 9 мячей и 7 передач (еще 3 гола в Лиге чемпионов) и заинтересовал "Милан". Впрочем, "россонери" трансфер затормозили. Теперь интерес проявляют "Интер" и "Рома".

Свободным стал и Марк Асенсио (25 млн). Уроженец Балеарских островов провел солидные 7 сезонов в Мадриде. Хотя железобетонным игроком основы испанец никогда не был, но при всех тренерах он был в обойме. Так что три "золота" Ла Лиги и три медали победителя Лиги чемпионов Асенсио заслужил. Сватают вингера в растерявший немало звезд ПСЖ.

Переезжаем на Альбион. Здесь возможность наконец-то уйти из "Кристал Пэлас" получил Уилфрид Заха (22 млн). Когда-то лондонцы отклоняли предложения на десятки миллионов, а ивуариец, стиснув зубы, продолжал тянуть команду в середину таблицы АПЛ. Сейчас нападающий оценивает разные варианты – "Лацио", "Фенербахче" и даже "Аль-Наср" Роналду. Да и "Пэлас" еще не сдались...

Его соотечественник Жонатан Бамба (20 млн) простился с "Лиллем". Последний сезон африканца в рядах "догов" обернулся средней результативностью – 6 мячей, 7 ассистов. В пользу левого вингера возраст – 27 лет. Он еще способен зарекомендовать себя в более сильных командах и/или чемпионатах. Слухи отправляют Бамбу в "Наполи".

Для нападающего Роберто Фирмино (18 млн) завершилась веха карьеры в "Ливерпуле". Бразилец отыграл целых 8 сезонов на "Энфилде". Для современной эры столь длительный этап в одной команде – уже достижение. В рядах "красных" он провел 362 матча (111 голов) и завоевал все возможные трофеи – от титула АПЛ до Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. Но для Юргена Клоппа Фирмино исчерпал себя. Зато "Аль-Ахли" не прочь озолотить бразильца.

Для английско-чилийского форварда Бена Бреретона-Диаса (16 млн евро) трансферное окно недолго будет приоткрыто. Еще зимой он договорился о контракте с испанским "Вильярреалом" – 4-летнее соглашение и первый опыт клубной карьеры в испаноязычной среде. "Желтой субмарине" только осталось презентовать новичка.

Путь в Испанию лежит и для защитника Чаглара Сеюнджю (15 млн). Центрбек сборной Турции завершил путешествие с "Лестером" после вылета "лис" в Чемпионшип. Еще весной главный инсайдер планеты Фабрицио Романо отправил Сеюнджю в мадридский "Атлетико". Диего Симеоне такой боец будет точно ко двору. Сам турок отклонил предложения из Италии и родины.

Лишь самые активные болельщики слышали об Эльесе Схири (13 млн). Опорный хавбек неплохо себя зарекомендовал в "Монпелье" и "Кельне". Его черновая работа для невооруженного глаза малозаметна. Да и специалисты обычно награды раздают звездам атаки. Однако приз Лучшему игроку Туниса два года назад Схири взял заслуженно. Вероятный переход в РБ "Лейпциг" – лишнее тому доказательство.

Самым удивительным в десятке свободных агентов стало появление Давида Де Хеа (13 млн). Опытный вратарь остался без контракта после 12-ти (!) сезонов подряд в воротах "Манчестер Юнайтед". Что и говорить, когда испанский кипер еще застал два финальных сезона в карьере легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона. Да, Де Хеа уже потерял приставку "топ" – он посредственно играет ногами, допускает другие ошибки, но наибольшее количество сухих матчей в сезоне 2022/23 АПЛ гарантируют трудоустройство, пусть и в другом месте.

* – по данным портала Transfermarkt