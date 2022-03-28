UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявил журналистам в воскресенье, что не призывал к смене режима в России своим заявлением днем ранее. Ранее с подобными комментариями выступили и другие американские политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.

Вопрос призыва к смене режима в России возник из субботнего комментария Байдена по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша.

"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", — сказал Байден о президенте России Владимире Путине, выступая в Польше в субботу.

Сегодня Байден в ответ на громкий вопрос репортера о том, призывает ли он к смене режима в РФ, ответил отрицательно. Другие официальные лица администрации президента в субботу и воскресенье также попытались растолковать комментарий Байдена.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или над регионом", — сказал представитель Белого дома.

Ранее мы писали, что в Кремле ответили на очередное резкое высказывание Байдена в адрес Путина. Там заявили, что такие слова каждый раз "сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден