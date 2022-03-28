Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

Вопрос призыва к смене режима в России возник из субботнего комментария Байдена по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша.

"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", — сказал Байден о президенте России Владимире Путине, выступая в Польше в субботу.

Сегодня Байден в ответ на громкий вопрос репортера о том, призывает ли он к смене режима в РФ, ответил отрицательно. Другие официальные лица администрации президента в субботу и воскресенье также попытались растолковать комментарий Байдена.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или над регионом", — сказал представитель Белого дома.