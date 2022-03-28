Джо Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії

Питання заклику до зміни режиму в Росії виникло з суботнього коментаря Байдена по завершенні виступу перед королівським замком у Варшаві, Польща.

"Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі", - сказав Байден про президента Росії Володимира Путіна, виступаючи в Польщі в суботу.

Сьогодні Байден у відповідь на гучне запитання репортера про те, чи закликає він до зміни режиму у РФ, відповів негативно. Інші офіційні особи адміністрації президента в суботу та неділю також спробували розтлумачити коментар Байдена.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або над регіоном", — сказав представник Білого дому.