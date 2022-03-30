Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США гарантировать безопасность Киеву

Журналисты спросили президента США в ходе ревакцинации от Covid-19 о том, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирных переговоров с Россией. Байден уклонился от ответа на данный вопрос. Его также спросили, о чем он конкретно говорил с президентом Украины в ходе последнего телефонного разговора. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа.