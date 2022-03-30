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Джо Байден не відповів на питання про готовність США гарантувати безпеку Києву

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден ухилився від відповіді щодо готовності Вашингтона надати гарантії безпеки Києву. Також він не став давати оцінку розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналісти запитали президента США в ході ревакцинації від Covid-19 про те, чи готові США надати гарантії безпеки Україні в рамках мирних переговорів з Росією. Байден ухилився від відповіді на дане питання. Його також запитали, про що він конкретно говорив з президентом України в ході останньої телефонної розмови. Однак політик залишив і це питання без відповіді.

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Джозеф Байден