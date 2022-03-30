Джо Байден не відповів на питання про готовність США гарантувати безпеку Києву

Президент США Джо Байден ухилився від відповіді щодо готовності Вашингтона надати гарантії безпеки Києву. Також він не став давати оцінку розмові з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Журналісти запитали президента США в ході ревакцинації від Covid-19 про те, чи готові США надати гарантії безпеки Україні в рамках мирних переговорів з Росією. Байден ухилився від відповіді на дане питання. Його також запитали, про що він конкретно говорив з президентом України в ході останньої телефонної розмови. Однак політик залишив і це питання без відповіді.
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