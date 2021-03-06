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Джима выиграла "серебро" в спринте Кубка мира по биатлону

Автор: Игорь Литвиненко

Украинка Юлия Джима стала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Украинка прошла гонку без промахов и отстала от победительницы Тирил Экхофф на 9 секунд.

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

Джима стартовала под 26-м стартовым номером в первой группе. Таким образом она знала результаты большинства лидеров гонки. После двух огневых рубежей она вышла лидером, однако уступила по скорости норвежке Экхофф, которая имеет в пассиве один промах.

"Я сама от себя не ожидала такой гонки. Просто пыталась выполнить качественную работу, сделать качественные тренировки. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В общем, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проиграю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат", - заявила после гонки Джима.

"Бронзу" завоевала итальянка Лиза Виттоцции (+15 секунд отставания). Также в спринте участвовали еще четыре украинки:

  • 16 место Дарья Блашко (0+1 - стрельба) +45,5 секунд отставания;
  • 22 место Анастасия Меркушина (0+1) +1:05,9;
  • 34. Елена Пидгрушна (2+1) +1:29,2;
  • 40. Валентина Семеренко (0+2) +1:45,8.

Напомним, 20 февраля украинская женская сборная выиграла "бронзу" на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

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