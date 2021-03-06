Джима выиграла "серебро" в спринте Кубка мира по биатлону

Джима стартовала под 26-м стартовым номером в первой группе. Таким образом она знала результаты большинства лидеров гонки. После двух огневых рубежей она вышла лидером, однако уступила по скорости норвежке Экхофф, которая имеет в пассиве один промах.

"Я сама от себя не ожидала такой гонки. Просто пыталась выполнить качественную работу, сделать качественные тренировки. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В общем, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проиграю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат", - заявила после гонки Джима.

"Бронзу" завоевала итальянка Лиза Виттоцции (+15 секунд отставания). Также в спринте участвовали еще четыре украинки: