Джима виграла "срібло" в спринті на Кубку світу з біатлону

Українка Юлія Джима стала другою у спринтерській гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Українка пройшла гонку без промахів і відстала від переможниці Тирил Екхофф на 9 секунд.

Джима стартувала під 26-м стартовим номером у першій групі. Таким чином вона знала результати більшості лідерів перегонів. Після двох вогневих рубежів вона вийшла лідером, однак поступилася з швидкості норвежці Екхофф, яка має в пасиві один промах.

"Я сама від себе не очікувала такої гонки. Просто намагалася виконати якісну роботу, зробити якісні тренування. Я дуже рада, що нарешті змогла закрити всі десять мішеней у спринті. Загалом, задоволена роботою лиж сьогодні. На першій контрольної позначки мені сказали, що я тільки шість секунд програю за показником лідера, тому зрозуміла, що стан непоганий, і сьогодні можна боротися за високий результат", - заявила після гонки Джима.

"Бронзу" виграла італійка Ліза Віттоцціі (+15 секунд відставання). Також в спринті брали участь ще чотири українки: