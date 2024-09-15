Джима пропустить шоу City Biathlon-2024: честь України захищатимуть інші

Виставкова гонка City Biathlon 2024 року відбудеться без Юлії Джими. Прізвище олімпійської чемпіонки зникло зі списку учасників шоу, але залишилися інші українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт гонки .

Цьогорічна шоу-гонка City Biathlon відбудеться 15 вересня в німецькому Дрездені замість Вісбадена. Лідерка збірної України Джима була заявлена на участь в перегонах, однак напередодні старту вибула зі складу. Причини відсутності українки наразі невідома.

Окрім Джими жіночу гонку пропустять німкеня Яніна Геттіх-Вальц та Туулі Томінгас з Естонії. Спортсменок, які фігурували у попередньому списку учасниць, замінять австрійка Анна Андексер, німкені Йоганна Пуфф та Маріон Візензартер. А у змаганнях серед чоловіків замість австрійця Сімона Едера стартує інший представник цієї країни – Давід Коматц.

Нагадаємо, що минулорічну гонку у Вісбадені виграли італійка Ліза Вітоцці та норвежець Стурла Гольм Легрейд. Представник Норвегії цього року в Дрездені не змагатиметься.

Окрім основних гонок City Biathlon-2024, на трасі також відбудуться молодіжні змагання та парабіатлонні старти. Зокрема, у гонці для спортсменів з порушеннями зору візьмуть участь українки Наталія Ткаченко, яка змагатиметься з гідом Дариною Ковальовою, та Ілона Варковець, якій асистуватиме Анастасія Шабалдіна.