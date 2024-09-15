Джима пропустит шоу City Biathlon-2024: честь Украины будут защищать другие
Выставочная гонка City Biathlon 2024 года состоится без Юлии Джимы. Фамилия олимпийской чемпионки исчезла из списка участников шоу, но остались другие украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт гонки.
Шоу-гонка City Biathlon этого годасостоится 15 сентября в немецком Дрездене вместо Висбадена. Лидер сборной Украины Джима была заявлена на участие в гонке, однако накануне старта выбыла из состава. Причины отсутствия украинки пока неизвестны.
Кроме Джимы женскую гонку пропустят немка Янина Геттих-Вальц и Туули Томингас из Эстонии. Спортсменок, фигурировавших в предварительном списке участниц, заменят австрийка Анна Андексер, немки Йоханна Пуфф и Марион Визензартер. А в соревнованиях среди мужчин вместо австрийца Симона Эдера стартует другой представитель этой страны – Давид Коматц.
Напомним, что прошлогоднюю гонку в Висбадене выиграли итальянка Лиза Витоцци и норвежец Стурла Хольм Легрейд. Представитель Норвегии в этом году в Дрездене соревноваться не будет.
Кроме основных гонок City Biathlon-2024, на трассе также пройдут молодежные соревнования и парабиатлонные старты. В частности, в гонке для спортсменов с нарушениями зрения примут участие украинка Наталья Ткаченко – она будет соревноваться вместе с гидом Дарьей Ковалевой, и Илона Варковец, которой будет ассистировать Анастасия Шабалдина.
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