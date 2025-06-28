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Джейк Пол и Чавес-младший получат меньше участника андеркарда: кто фаворит и где смотреть бой

Анахайм, Суббота 28 июня 2025 14:44
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Джейк Пол и Чавес-младший получат меньше участника андеркарда: кто фаворит и где смотреть бой Фото: Пол и Чавес-младший сойдутся на ринге в ночь на 29 июня (instagram.com/daznboxing)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 29 июня в американском Анахайме состоится один из самых ожидаемых боксерских вечеров лета. Главным событием шоу станет поединок между популярным американским ютубером и боксером Джейком Полом и экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сесаром Чавесом-младшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Сколько заработают боксеры

Накануне поединка Атлетическая комиссия Калифорнии обнародовала официальные гонорары соперников за битву на ринге.

  • Чавес-младший получит гарантированный гонорар в размере 750 тысяч долларов;
  • Джейк Пол - 300 тысяч долларов.

Интересно, что это меньше, чем у участников второго боя вечера: поединка за титулы WBA и WBO в первом тяжелом весе между мексиканцем Хильберто Рамиресом (1,5 миллиона) и кубинцем Юниелем Дортикосом (300 тысяч). По статусу именно этот поединок должен был быть главным, но организаторы решили иначе.

Что касается Пола и Чавеса-младшего, собственно гонорары станут лишь частью их общей прибыли за поединок. Оба боксера также получат процент от продажи платных трансляций (PPV), что увеличит итоговые суммы в разы. Кроме того, Пол получит свою долю и как организатор, поскольку он одновременно является промоутером вечера.

По данным Sporty Salaries, в итоге Пол положит в карман около пяти миллионов долларов, а Чавес-младший - примерно 1,5 миллиона.

Кто фаворит поединка

Бой между Полом и Чавесом-младшим будет проходить в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и рассчитан на 10 раундов.

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего противостояния Пола: коэффициенты на его победу - 1,13-1,18. Тогда как на успех Чавеса - 5,70-5.75.

Большинство экспертов прогнозируют победу Пола нокаутом в 5-7 раунде.

Где смотреть бой в Украине

Противостояние будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Начало трансляции шоу запланировано на 3:00 по киевскому времени, а основной бой, то есть поединок между Полом и Чавесом, ожидается не раньше 7:00.

Вечер будет транслироваться по системе PPV. Стоимость показа в Украине - 830 грн. Но DAZN предлагает и такой вариант: два боксерских шоу со скидкой. Если вместе с этим шоу приобрести просмотр вечера бокса Усик - Дюбуа, общая сумма за две трансляции составит 1 453 грн.

Ранее рассказали, как двойная жертва Фьюри вернулся на ринг с сомнительным нокаутом.

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