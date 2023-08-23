Джерело волі та сили. Зеленський привітав українців із Днем прапора: у Києві підняли особливий стяг

"Наш прапор - це наша впевненість. Впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме усюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор - це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх. Для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій. Борються за кожен метр нашої землі. Ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги", - сказав президент.

Зеленський додав, що наш прапор - це наша пам'ять, а також шана до усіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну та всіх українців. Він зазначив, що ми завжди будемо пам'ятати наших героїв.

Президент зазначив, що сьогодні у Києві підіймають особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені нашими воїнами - захисниками, які б'ються за свободу для українців та незалежність.

Президент розповів, що цей прапор був на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України. В різних бойових бригадах та підрозділах, а також у шпиталях, де лікують поранених, та в руках волонтерів.

Глава держави наголосив, що цей прапор буде завжди берегти згадку про багатьох українців та українок та буде поповнюватися та збагачуватися новими підписами наших воїнів.

Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

Президент наголосив, що настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна.

День державного прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора.

Датою затвердження українського прапора вважають 1848 рік, коли під час подій національного відродження на Галичині Головна Руська Рада у Львові прийняла офіційну символіку.

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