Джерело ресурсів. У Китаї замахнулися на освоєння космосу до 2100 року

У Китаї представили чотириетапну дорожню карту використання космічних ресурсів на період до 2100 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space News .

Розробкою ініціативи Tiangong Kaiwu займалися Китайська академія космічних досліджень та Китайська академія наук.

Повідомляється, що план передбачає розробку стратегічних мінеральних ресурсів, видобуток водяного льоду як паливо, а також створення транспортних вузлів у космосі.

Проект поки що не схвалений урядом Китаю, але відображає інтерес країни до довгострокових перспектив дослідження та використання космосу. У рамках цього проекту передбачено створення об'єктів із розробки ресурсів водяного льоду на Місяці. Згідно з представленим проектом, вода з Місяця може поділятися на водень і кисень, і використовуватися як паливо для космічних експедицій на астероїди, Марс і супутники Юпітера.

Передбачається, що для забезпечення проекту будуть створені ланцюжки поставок з використанням гравітаційно збалансованих вузлів, таких як точка Лагранжа Земля-Луна 1, Сонце-Земля L1 та L2, Церера та Сонце-Юпітер L1.

Для реалізації плану Tiangong Kaiwu знадобиться масштабна ресурсна інфраструктура, що включає транспортні маршрути, а також пункти видобутку та переробки корисних копалин. Ключова мета плану – розвиток комерційних можливостей видобутку та використання космічних ресурсів.

На сьогоднішній день пропозиція залишається на рівні концепції та не включає опрацювання бюджетів, юридичних питань та ін.

Космічні програми Китаю

Кіат активно займається розвитком космічних розробок, і регулярно проводить пуски ракет.

Раніше повідомлялося, що на початку липня з космодрому Цзюцюань успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника і він вийшов на заплановану орбіту.

Незабаром у Китаї вдруге запустили в космос твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

У липні в Китаї завершили комплексні випробування воднево-кисневого двигуна для космічних кораблів, розробленого в рамках програми глибокого дослідження космосу.