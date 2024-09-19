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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джерела пояснили, в чому мета плану перемоги Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

План перемоги президента України Володимира Зеленського має на меті змусити РФ до переговорів. При цьому на умовах Києва.

За словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, якихось шокуючих несподіванок у плані перемоги президента України Володимира Зеленського немає, хоча окремі новаторські речі та логіка їх поєднання будуть наявні. 

Загалом, план лягає в русло бачення Україною справедливого завершення війни та її повоєнного майбутнього. І потребуватимуть від Заходу дій, які посилили б позиції України та послабили країну-агресора.

"Мета плану перемоги - змусити Росію вести змістовні переговори на саміті миру", – каже одне з джерел видання в президентському оточенні.

План перемоги Зеленського

Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Буквально вчора Зеленський повідомив, що план перемоги України готовий. Наступний важливий момент - готовність його реалізувати.

Зазначимо, що нещодавно видання Bild, нібито ознайомившись із планом перемоги, написало про нібито готовність України до "заморозки" війни. Але ця інформація виявилася фейком.

Наразі текст плану перемоги Зеленського невідомий. Сам президент описав його як "зрозумілий" та "відвертий". Відомо, що спочатку його побачить президент США Джо Байден, оскільки план досить серйозно зав'язаний на допомозі США. Наразі відомо, що в Держдепі вже ознайомилися з "елементами" плану перемоги Зеленського.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні