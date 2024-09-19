Джерела пояснили, в чому мета плану перемоги Зеленського

План перемоги президента України Володимира Зеленського має на меті змусити РФ до переговорів. При цьому на умовах Києва.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мирний план і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський".
За словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, якихось шокуючих несподіванок у плані перемоги президента України Володимира Зеленського немає, хоча окремі новаторські речі та логіка їх поєднання будуть наявні.
Загалом, план лягає в русло бачення Україною справедливого завершення війни та її повоєнного майбутнього. І потребуватимуть від Заходу дій, які посилили б позиції України та послабили країну-агресора.
"Мета плану перемоги - змусити Росію вести змістовні переговори на саміті миру", – каже одне з джерел видання в президентському оточенні.
Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Буквально вчора Зеленський повідомив, що план перемоги України готовий. Наступний важливий момент - готовність його реалізувати.
Зазначимо, що нещодавно видання Bild, нібито ознайомившись із планом перемоги, написало про нібито готовність України до "заморозки" війни. Але ця інформація виявилася фейком.
Наразі текст плану перемоги Зеленського невідомий. Сам президент описав його як "зрозумілий" та "відвертий". Відомо, що спочатку його побачить президент США Джо Байден, оскільки план досить серйозно зав'язаний на допомозі США. Наразі відомо, що в Держдепі вже ознайомилися з "елементами" плану перемоги Зеленського.
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