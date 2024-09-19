Джерела пояснили, в чому мета плану перемоги Зеленського

План перемоги президента України Володимира Зеленського має на меті змусити РФ до переговорів. При цьому на умовах Києва.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мирний план і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори та чим відповість Зеленський" .

За словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, якихось шокуючих несподіванок у плані перемоги президента України Володимира Зеленського немає, хоча окремі новаторські речі та логіка їх поєднання будуть наявні.

Загалом, план лягає в русло бачення Україною справедливого завершення війни та її повоєнного майбутнього. І потребуватимуть від Заходу дій, які посилили б позиції України та послабили країну-агресора.

"Мета плану перемоги - змусити Росію вести змістовні переговори на саміті миру", – каже одне з джерел видання в президентському оточенні.