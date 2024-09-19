Источники объяснили, в чем цель плана победы Зеленского

План победы президента Украины Владимира Зеленского направлен на то, чтобы заставить РФ к переговорам. При этом на условиях Киева.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мирный план и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский" .

По словам информированных собеседников РБК-Украина, каких-то шокирующих неожиданностей в плане победы президента Украины Владимира Зеленского нет, хотя отдельные новаторские вещи и логика их сочетания будут налицо.

В целом план ложится в русло видения Украиной справедливого завершения войны и ее послевоенного будущего. И потребовать от Запада действий, которые усилили бы позиции Украины и ослабили страну-агрессора.

"Цель плана победы - заставить Россию вести содержательные переговоры на саммите мира", - говорит один из источников издания в президентском окружении.