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Источники объяснили, в чем цель плана победы Зеленского

Украина, Четверг 19 сентября 2024 09:15
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Источники объяснили, в чем цель плана победы Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

План победы президента Украины Владимира Зеленского направлен на то, чтобы заставить РФ к переговорам. При этом на условиях Киева.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мирный план и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".

По словам информированных собеседников РБК-Украина, каких-то шокирующих неожиданностей в плане победы президента Украины Владимира Зеленского нет, хотя отдельные новаторские вещи и логика их сочетания будут налицо.

В целом план ложится в русло видения Украиной справедливого завершения войны и ее послевоенного будущего. И потребовать от Запада действий, которые усилили бы позиции Украины и ослабили страну-агрессора.

"Цель плана победы - заставить Россию вести содержательные переговоры на саммите мира", - говорит один из источников издания в президентском окружении.

План победы Зеленского

Несколько недель назад президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Буквально вчера Зеленский сообщил, что план победы Украины готов. Следующий важный момент - готовность его реализовать.

Отметим, что недавно издание Bild, якобы ознакомившись с планом победы, написало о якобы готовности Украины к "заморозке" войны. Но эта информация оказалась фейком.

На данный момент текст плана победы Зеленского неизвестен. Сам президент описал его как "понятный" и "откровенный". Известно, что изначально его увидит президент США Джо Байден, поскольку план достаточно серьезно завязан на помощи США. На данный момент известно, что в Госдепе уже ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского.

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