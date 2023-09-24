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У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта, - ЗМІ

Неділя 24 вересня 2023 19:39
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У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта, - ЗМІ Фото: У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.

За словами джерел видання, невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" російського окупанта контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

Бомба здетонувала вдень 23 вересня поруч із будинком, де проживає російський загарбник. При цьому зазначається, що жодних вражаючих елементів у бомбі використано не було.

У Джанкої підірвали автомобіль російського окупанта, - ЗМІ

Ситуація у Криму

Останніми місяцями у тимчасово окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетним або дроновим атакам на півострів чи Кримський міст.

Зокрема, 23 серпня українські захисники змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня українські розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Крім того, 23 вересня ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Стратком ЗСУ підтвердив успішну операцію, а Сили спецоперацій повідомили, що удару було завдано, коли в штабі проходила нарада командування російського флоту.

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