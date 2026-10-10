Дзеркальне життя: чому створення нових бактерій стало загрозою для Землі

Що таке дзеркальне життя та в чому його небезпека?

Вчені пояснили: майже всі природні біомолекули мають чітку хіральність (так звану "рукість"): ДНК побудована з правозакручених цукрів, а білки - з лівозакручених амінокислот.

Дзеркальне життя передбачає створення синтетичних організмів (насамперед бактерій) з повністю протилежною молекулярною структурою.

Головні ризики створення таких бактерій

Відсутність природного захисту: імунні системи рослин, тварин і людини, а також природні ферменти й хижаки не зможуть розпізнавати та нейтралізувати дзеркальні мікроорганізми.

Екологічна катастрофа: у разі потрапляння за межі лабораторії дзеркальні бактерії можуть поводитися як інвазивний вид, викликаючи смертельні інфекції у більшості живих істот.

Тонка межа у дослідженнях: хоча дзеркальні молекули корисні для створення стійких ліків, розробка дзеркальних рибосом стане безпосереднім кроком до створення повноцінного дзеркального життя.

Читайте більше: Супутник Сатурна виявився придатним для життя: що виявили вчені

Необхідність міжнародної угоди між США та Китаєм

За оцінками вчених, технологічні бар'єри відділяють нас від створення дзеркального життя на 10–30 років, тому світ наразі має час для запобігання загрозі.

Цікаво, що під час зустрічі у вересні президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін мали внести питання заборони дзеркального життя до порядку денного.

Обидві держави все ще можуть встановити спільні етичні стандарти, обмежити розробку дзеркальних рибосом і ввести економічні та логістичні бар'єри.

Історичним прецедентом такої співпраці є спільна програма США та СРСР 1967 року з викорінення віспи, яка завершилася успішною ліквідацією хвороби у 1980 році.

Наразі наддержави все ще мають аналогічний шанс захистити біосферу Землі. Питання, чи все ще входить туди сучасна Росія, залишається відкритим.