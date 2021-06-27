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В Дюссельдорфе на протесте полиция избила журналистов известного агентства

Автор: Даша Харченко

Сотрудники полиции избили журналистов немецкого агентства DPA в Дюссельдорфе. Они присутствовали на акции протеста против законопроекта о массовых собраниях в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщило агентство DPA.

В частности, напали на фотографа DPA и по меньшей мере еще на одного журналиста.

Представитель полиции Дюссельдорфа сначала уточнил, что у полиции были причины для операции, на протесте применяли пиротехнику. Однако позже в полиции сообщили о планах начать разбирательство.

Протест в Дюссельдорфе организовала коалиция левых организаций, при этом в акции присоединились группы футбольных фанатов. В акции приняло участие около 6 тысяч человек.

Протестующие выступают против законопроекта коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которым, в частности, предлагается запретить участникам митингов выступать в униформе или однотипной одежде. Под действие законопроекта попадают активисты "черного блока" и "желтых жилетов".

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