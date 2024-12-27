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Дюбуа та ще два можливі суперники Усика: показали найкращі нокаути 2024 року (відео)

Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Британський спортивний стрімінговий сервіс DAZN склав рейтинг найкращих нокаутів 2024 року у професіональному боксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал DAZN.

Експерти обрали 14 найкращих вирішальних ударів у топових боях року, що минає.

До рейтингу увійшли, зокрема, два поєдинки за участю британця Ентоні Джошуя. У них боксер виступає, як у ролі тріумфатора, так і жертви. У списку – нокаут від британця, після удару якого на ринг впав Френсіс Нганну. А також – фатальний пропущений ним від Даніеля Дюбуа у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

Представлені нокаути з боїв у різних вагових категоріях. Говорячи про боксерів з хевівейту, відзначимо наявність у "хіт-параді" потенційних суперників нашого Олександра Усика. Окрім Дюбуа, серед найкращих панчерів року – гігант з ДР Конго Мартін Баколе та юна британська зірка, що сходить – Мозес Ітаума.

Відзначимо також присутність у списку узбека Ісраїла Мадрімова, з яким в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2 мав битися наш Сергій Богачук. Проте суперник відмовився зустрічатися з українцем.

Вітчизняних боксерів у списку немає – як серед переможців, так і серед жертв.

Раніше повідомляли, що три українці очолили рейтинг хевівейтерів ХХІ століття.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс