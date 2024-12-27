Дюбуа и еще два возможных соперника Усика: показали лучшие нокауты 2024 года (видео)

Британский спортивный стриминговый сервис DAZN составил рейтинг лучших нокаутов 2024 года в профессиональном боксе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал DAZN.
Эксперты выбрали 14 лучших решающих ударов в топовых боях уходящего года.
В рейтинг вошли, в частности, два поединка с участием британца Энтони Джошуя. В них боксер выступает, как в роли триумфатора, так и жертвы. В списке - нокаут от британца, после удара которого на ринг упал Фрэнсис Нганну. А также - роковой пропущенный им от Даниэля Дюбуа в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.
Представлены нокауты из боев в разных весовых категориях. Говоря о боксерах из хевивейта, отметим наличие в "хит-параде" потенциальных соперников нашего Александра Усика. Кроме Дюбуа, среди лучших панчеров года - гигант из ДР Конго Мартин Баколе и юная британская восходящая звезда - Мозес Итаума.
Отметим также присутствие в списке узбека Исраила Мадримова, с которым в андеркарде поединка Усик - Фьюри 2 должен был драться наш Сергей Богачук. Однако соперник отказался встречаться с украинцем.
Отечественных боксеров в списке нет - как среди победителей, так и среди жертв.
Ранее сообщили, что три украинца возглавили рейтинг хевивейтеров ХХІ века.
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