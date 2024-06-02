Дюбуа переміг Хрговіча, Чжилей брутально нокаутував Вайлдера: відео

Аравійська столиця прийняла велике протистояння компаній Queensberry Promotions та Matchroom Boxing у форматі 5 на 5. Усі п'ять підопічних Френка Воррена з QP здобули перемоги.

Хрговіч захопив ініціативу в перших раундах, але поступово Дюбуа вирівняв становище. Британський важковаговик став частіше влучати, а в 7-му раунді вже повністю домінував у ринзі. У наступному ж рефері відвів хорвата в кут, де лікар вирішив не продовжувати бій через розсічення голови.

Тепер Дюбуа став тимчасовим чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Повноцінним володарем поясу організації залишається Олександр Усик, який готуватиметься до реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі. Натомість Дюбуа, найімовірніше, зустрінеться зі співвітчизником Ентоні Джошуа восени.

Натомість Чжилей реалізував власну перевагу. Китаєць заволодів центром рингу з перших хвилин. Вайлдер же був доволі пасивним, лише зрідка відповідаючи джебом правою. Утім, у 5-му раунді американський боксер спробував перехопити ініціативу.

Однак, Чжилею тільки цього й треба було. Вайлдер необачно відкрився, отримав удар правою, повернувся спиною до опонента та відразу ж отримав другий випад, що відправив важковаговика на підлогу. Американець встав до завершення підрахунку, але його стан змусив рефері зупинити бій.

Вайлдер зазнав четвертої поразки в останніх п'яти поєдинках і, вочевидь, остаточно вилетів із еліти хевівейту. Тим часом Чжилей реабілітувався після поразки від новозеландця Паркера в березні. Останній залишається тимчасовим чемпіоном світу за версією Усесвітньої боксерської організації (WBO) та буде серед претендентів на бій проти переможця реваншу Усика та Ф'юрі.