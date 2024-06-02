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Дюбуа победил Хрговича, Чжилэй брутально нокаутировал Уайлдера: видео

Фото: Чжан Чжилэй выбросил Деонтея Уайлдера из боксерской элиты (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Британец Даниель Дюбуа и китайский боксер Чжан Чжилэй одолели хорвата Филипа Хрговича и американского бойца Деонтея Уайлдера соответственно в рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Аравийская столица приняла большое противостояние компаний Queensberry Promotions и Matchroom Boxing в формате 5 на 5. Все пять подопечных Фрэнка Уоррена из QP одержали победы.

Хргович захватил инициативу в первых раундах, но постепенно Дюбуа выровнял положение. Британский тяжеловес стал чаще попадать, а в 7-м раунде уже полностью доминировал в ринге. В следующем же рефери отвел хорвата в угол, где врач решил не продолжать бой из-за рассечения головы.

 

 

Теперь Дюбуа стал временным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Полноценным обладателем пояса организации остается Александр Усик, который будет готовиться к реваншу против британца Тайсона Фьюри. Тем временем Дюбуа, скорее всего, встретится с соотечественником Энтони Джошуа осенью.

В свою очередь Чжилэй реализовал собственное преимущество. Китаец завладел центром ринга с первых минут. Уайлдер же был довольно пассивен, лишь изредка отвечая джебом правой. Впрочем, в 5-м раунде американский боксер попытался перехватить инициативу.

Однако Чжилэю только этого и нужно было. Уайлдер опрометчиво открылся, получил удар правой, повернулся спиной к оппоненту и сразу же получил второй выпад, отправивший тяжеловеса на пол. Американец поднялся до завершения подсчета, но его состояние заставило рефери остановить бой.

 

 

Уайлдер потерпел четвертое поражение в последних пяти поединках и, очевидно, окончательно вылетел из элиты хевивейта. Тем временем Чжилэй реабилитировался после поражения от новозеландца Паркера в марте. Последний остается временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и будет среди претендентов на бой против победителя реванша Усика и Фьюри.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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