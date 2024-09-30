Дюбуа наздогнав Ф'юрі в рейтингу після нокауту Джошуа: Усик поза конкуренцією

Профільний журнал The Ring оновив список найкращих боксерів у надважкій вазі. Після головного мегафайту між британцями Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа вересня там сталися вагомі зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х видання.
Найбільший прогрес показав новий володар титулу IBF Дюбуа. Він піднявся з шостого місця на друге. Натомість екс-чемпіон світу за низкою версій Джошуа опустився з другої сходинки аж на сьому.
Дві головні позиції рейтингу не зазнали змін. На першій сходинці, як і раніше, Тайсон Ф'юрі. А звання чемпіона The Ring продовжує утримувати українець Олександр Усик, який також володіє титулами WBA, WBC та WBO.
Топ-10 рейтингу The Ring у надважкій вазі
Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
Один із найстаріших журналів про бокс вперше вийшов у світ в 1922 році. Тоді ж видання й заснувало власний титул чемпіона світу.
Перший пояс чемпіона за версією журналу був вручений Джеку Демпсі. Окремі бої за свої титули The Ring не проводить.
Є два способи отримати чемпіонство видання. Перший – перемогти чинного чемпіона у поєдинку під егідою будь-якої з провідних організацій. Другий – виграти поєдинок між першим і другим номерами рейтингу журналу (у випадку, коли титул вакантний).
Раніше 43-річний колишній суперник Кличка-молодшого анонсував повернення на ринг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.