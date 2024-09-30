Дюбуа наздогнав Ф'юрі в рейтингу після нокауту Джошуа: Усик поза конкуренцією

Найбільший прогрес показав новий володар титулу IBF Дюбуа. Він піднявся з шостого місця на друге. Натомість екс-чемпіон світу за низкою версій Джошуа опустився з другої сходинки аж на сьому.

Дві головні позиції рейтингу не зазнали змін. На першій сходинці, як і раніше, Тайсон Ф'юрі. А звання чемпіона The Ring продовжує утримувати українець Олександр Усик, який також володіє титулами WBA, WBC та WBO.

Топ-10 рейтингу The Ring у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Тайсон Фʼюрі (Велика Британія) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Чжан Чжилей (Китай) Агіт Кабаєл (Німеччина) Мартін Баколе (ДР Конго) Ентоні Джошуа (Велига Британія) Філіп Хрговіч (Хорватія) Ефе Аджагба (Нігерія) Джастіс Гані (Австралія)

Титул The Ring: що відомо

Один із найстаріших журналів про бокс вперше вийшов у світ в 1922 році. Тоді ж видання й заснувало власний титул чемпіона світу.

Перший пояс чемпіона за версією журналу був вручений Джеку Демпсі. Окремі бої за свої титули The Ring не проводить.

Є два способи отримати чемпіонство видання. Перший – перемогти чинного чемпіона у поєдинку під егідою будь-якої з провідних організацій. Другий – виграти поєдинок між першим і другим номерами рейтингу журналу (у випадку, коли титул вакантний).