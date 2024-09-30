ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дюбуа наздогнав Ф'юрі в рейтингу після нокауту Джошуа: Усик поза конкуренцією

Понеділок 30 вересня 2024 13:55
UA EN RU
Дюбуа наздогнав Ф'юрі в рейтингу після нокауту Джошуа: Усик поза конкуренцією Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Профільний журнал The Ring оновив список найкращих боксерів у надважкій вазі. Після головного мегафайту між британцями Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа вересня там сталися вагомі зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х видання.

Найбільший прогрес показав новий володар титулу IBF Дюбуа. Він піднявся з шостого місця на друге. Натомість екс-чемпіон світу за низкою версій Джошуа опустився з другої сходинки аж на сьому.

Дві головні позиції рейтингу не зазнали змін. На першій сходинці, як і раніше, Тайсон Ф'юрі. А звання чемпіона The Ring продовжує утримувати українець Олександр Усик, який також володіє титулами WBA, WBC та WBO.

Топ-10 рейтингу The Ring у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

  1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
  2. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  3. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  4. Чжан Чжилей (Китай)
  5. Агіт Кабаєл (Німеччина)
  6. Мартін Баколе (ДР Конго)
  7. Ентоні Джошуа (Велига Британія)
  8. Філіп Хрговіч (Хорватія)
  9. Ефе Аджагба (Нігерія)
  10. Джастіс Гані (Австралія)

Титул The Ring: що відомо

Один із найстаріших журналів про бокс вперше вийшов у світ в 1922 році. Тоді ж видання й заснувало власний титул чемпіона світу.

Перший пояс чемпіона за версією журналу був вручений Джеку Демпсі. Окремі бої за свої титули The Ring не проводить.

Є два способи отримати чемпіонство видання. Перший – перемогти чинного чемпіона у поєдинку під егідою будь-якої з провідних організацій. Другий – виграти поєдинок між першим і другим номерами рейтингу журналу (у випадку, коли титул вакантний).

Раніше 43-річний колишній суперник Кличка-молодшого анонсував повернення на ринг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто