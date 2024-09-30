Дюбуа догнал Фьюри в рейтинге после нокаута Джошуа: Усик вне конкуренции

Профильный журнал The Ring обновил список лучших боксеров в супертяжелом весе. После главного мегафайта между британцами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа сентября там произошли весомые изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х издания .

Наибольший прогресс показал новоиспеченный обладатель титула IBF Дюбуа. Он поднялся с шестого места на второе. В то же время экс-чемпион мира по ряду версий Джошуа опустился со второй строчки на седьмую.

Две главные позиции рейтинга не претерпели изменений. На первой строчке по-прежнему Тайсон Фьюри. А звание чемпиона The Ring продолжает удерживать украинец Александр Усик, также владеющий титулами WBA, WBC и WBO.

Топ-10 рейтинга The Ring в тяжелом весе.

Чемпион – Александр Усик (Украина)

Тайсон Фьюри (Великобритания) Даниэль Дюбуа (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Чжан Чжилей (Китай) Агит Кабаел (Германия) Мартин Баколе (ДР Конго) Энтони Джошуа (Великобритания) Филипп Хргович (Хорватия) Эфе Аджагба (Нигерия) Джастис Гани (Австралия)

Титул The Ring: что известно

Один из старейших журналов о боксе впервые вышел в свет в 1922 году. Тогда же издание учредило собственный титул чемпиона мира.

Первый пояс чемпиона по версии журнала был вручен Джеку Демпси. Отдельные бои за свои титулы The Ring не проводит.

Есть два способа получить чемпионство издания. Первый – победить действующего чемпиона в поединке под эгидой любой из ведущих организаций. Второй – выиграть поединок между первым и вторым номерами рейтинга журнала (в случае, если титул вакантный).