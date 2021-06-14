Дыхне действовал в интересах государства, обвинения НАБУ - беспочвенны, - адвокат

Президенту авиакомпании "МАУ", бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне НАБУ вручило обвинительный акт за якобы злоупотребление властью и служебным положением в 2014-2019 годах. Но такие действия детективов правоохранительного органа нарушают его права, ведь самого правонарушения не было как факта.

По словам адвоката, Дыхне обвиняют в том, что, когда он был и. о. директора аэропорта "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Юрист утверждает, что все действия Дыхне в должности главы аэропорта, а позже первого заместителя, были направлены на получение предприятием максимальной прибыли и повышение эффективности его деятельности. Ведь в первый год его руководства аэропортом была достигнута прибыльность почти 600 млн грн. против убытка 127 млн грн. в 2014 году. А в 2017 году прибыльность аэропорта составила уже 2,1 млрд грн. до налогообложения.

По мнению защиты по делу, договоры аренды Дыхне подписал вполне законно и в экономических интересах государственного аэропорта "Борисполь".

"Когда терминал D заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема – отсутствие инфраструктуры. То есть, в терминале не было тех атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и удобными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и так далее... Особое значение сервисы терминала приобрели накануне "безвиза", который Украина получила 11 июня 2017 года, и к которому аэропорт "Борисполь" готовился в течение трех лет", - объясняет Алексей Носов.

Одновременно с этим, по его информации, Фонд государственного имущества как распорядитель проводил соответствующие конкурсы на аренду имущества неоправданно долго - до 2 лет. Поэтому руководство аэропорта использовало законную схему подписания так называемых предварительных договоров. По ним, 70% от арендной платы шло в бюджет государства, а 30% - аэропорту. А после проведения фондом конкурсов арендатор должен был освободить помещение, если победит другой претендент.

"Договоры, подписанные Евгением Дыхне, не являются его изобретением. С 2012 года аэропорт подписал более 100 договоров предварительной аренды. То есть, этот действенный механизм существовал как до прихода нашего Клиента на должность, так и после его увольнения", - говорит адвокат.

Более того, по его данным, ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде, а сами договоры завизированы ответственными сотрудниками предприятия. Поэтому Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями предотвратил его. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание.

"Преступление - это общественно опасное виновно-наказуемое деяние... Когда нет общественной опасности - нет преступления. Но теперь мы имеем длительное нарушение прав нашего Клиента, который много лет был и остается эффективным кризисным менеджером, отстаивает исключительно интересы предприятия. И за это ему надо идти в суд. Так, в суде, уверен, мы доведем его невиновность. Но это время и репутация", - считает Алексей Носов.