ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Двома російськими ракетами обстріляний Воронеж у Шосткинському районі Сумської області

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 00:27
Двома російськими ракетами обстріляний Воронеж у Шосткинському районі Сумської області Пошкоджені будинки у Воронежі (Фото: t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

В результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Воронеж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.

Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються обстрілу з території Росії. Сьогодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про декілька вибухів на території області.

Також повідомлялося, що увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки