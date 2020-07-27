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Двом учасникам "Самооборони Севастополя" повідомили про підозру

Крим, Понеділок 27 липня 2020 18:50
Двом учасникам "Самооборони Севастополя" повідомили про підозру
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Вони керували підрозділом "Слов'янський щит"

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Їм загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Як наголошується, вони керували підрозділом "Слов'янський щит" у Севастополі під час російської анексії півострова у 2014 році.

"Підозрювані здійснювали підбір бійців в підрозділ, забезпечували патрулювання міста Севастополь, особисто здійснювали незаконні перевірки документів і обшуки автомобілів, з метою виявлення і затримання українських громадян на території півострова. Допомагаючи бойовикам "Самооборона Криму", контролювали діяльність незаконно створених на території півострова блокпостів", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності). За скоєне фігурантам загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, у січні прокуратура повідомила про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму".

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