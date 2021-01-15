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Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении: среди них экс-правоохранитель Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум боевикам так называемой "Донецкой народной республики". Один из них бывший правоохранитель Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, боевики в 2014-2015 годах по собственной инициативе вступили в так называемые батальоны "Сомали" и "Кольчуга".

"Сейчас один из боевиков, бывший украинский правоохранитель, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона". Другой в звании "майор" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований", - сообщили в СБУ.

Обоим боевикам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что днями сообщили о подозрении бывшему боевику "ЛНР".

Также сообщалось, что в Донецкой области будут судить боевика. Он воевал против ВСУ в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".

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