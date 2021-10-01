Двухлитровая вода за 8 млн боливар: Венесуэла в очередной раз усилила собственную валюту

Власти Венесуэлы приняли решение деноминировать собственную валюту в 1 млн раз. Это должно облегчить наличные операции в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP .

Власти Венесуэлы приняли соответствующее решение, чтобы облегчить наличные операции и бухгалтерские расчеты в боливарах.

В частности, страна вводит новые банкноты без шести нулей.

"Самая важная и фундаментальная причина заключается в том, что платежные системы уже упали, потому что количество цифр делает платежные системы и выполнения математических расчетов практически неуправляемыми", - заявил профессор экономики Центрального университета Хосе Герра.

Отмечается, что во время старой системы расчетов - двухлитровая газировка могла стоить более 8 млн боливаров. Из-за того, что большинство купюр были в дефиците - местным жителям приходилось рассчитываться пачкой денег, которая состояла из купюр с меньшим номиналом.

Это в третий раз когда власти страны принимают решение деноминировать собственную валюту.