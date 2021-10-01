Дволітрова вода за 8 млн болівар: Венесуела вкотре посилила власну валюту

Влада Венесуели прийняла рішення деномінувати власну валюту в 1 млн разів. Це повинно полегшити готівкові операції в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

Влада Венесуели прийняла відповідне рішення, аби полегшити готівкові операції та бухгалтерські розрахунки в боліварах.

Зокрема, країна запроваджує нові банкноти без шести нулів.

"Найважливіша і фундаментальна причина полягає в тому, що платіжні системи вже впали, тому що кількість цифр робить платіжні системи та виконання математичних розрахунків практично некерованими", - заявив професор економіки Центрального університету Хосе Герра.

Зазначається, що під час старої системи розрахунків - дволітрова газована вода могла коштувати більше ніж 8 млн боліварів. Через те, що більшість купюр були в дефіциті - місцевим жителям доводилося розраховуватися пачкою грошей, яка складалася з купюр із меншим номіналом.

Це втретє коли влада країни приймає рішення деномінувати власну валюту.