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Двухкратная олимпийская чемпионка из Британии совершила каминг-аут

Фото: Келли Холмс (facebook.com/ManchesterEveningNews)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационная победительница Олимпийских игр-2004 в Афинах в двух дисциплинах Келли Холмс публично заявила, что является лесбиянкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Бывшая спортсменка отважилась рассказать о своей ориентации после десятилетий сокрытия. Она призналась, что в 2020 году имела психический срыв из-за страха публичного осуждения.

"Мне необходимо было это сделать сейчас для себя. Это решение было моим. Нервую, когда рассказываю об этом. Чувствую, что могу взорваться от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Я фактически избавляюсь от этого страха, когда это получается", – рассказала Холмс.

Героиня Афин-2004 осознала себя лесбиянкой еще в 1988 году. "Это было естественно, я чувствовала себя комфортно", – добавила она.

Ранее Холмс опасалась каминг-аута, поскольку боялась проститься с военной карьерой. Однако после ментальных проблем она обсудила вопрос с непосредственным руководителем и тот заверил ее, что ориентация экс-спортсменки не будет создавать ей никаких проблем.

Келли Холмс завоевала два "золота" на Олимпийских играх, выиграв дистанции 800 м и 1500 м в беге. Спортивную карьеру британка завершила в 2005 году из-за травмы ахиллова сухожилия.

К слову, Каталония собралась самостоятельно принять зимние Олимпийские игры-2030.

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Олимпиада