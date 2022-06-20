Двухкратная олимпийская чемпионка из Британии совершила каминг-аут

Бывшая спортсменка отважилась рассказать о своей ориентации после десятилетий сокрытия. Она призналась, что в 2020 году имела психический срыв из-за страха публичного осуждения.

"Мне необходимо было это сделать сейчас для себя. Это решение было моим. Нервую, когда рассказываю об этом. Чувствую, что могу взорваться от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Я фактически избавляюсь от этого страха, когда это получается", – рассказала Холмс.

Героиня Афин-2004 осознала себя лесбиянкой еще в 1988 году. "Это было естественно, я чувствовала себя комфортно", – добавила она.

Ранее Холмс опасалась каминг-аута, поскольку боялась проститься с военной карьерой. Однако после ментальных проблем она обсудила вопрос с непосредственным руководителем и тот заверил ее, что ориентация экс-спортсменки не будет создавать ей никаких проблем.

Келли Холмс завоевала два "золота" на Олимпийских играх, выиграв дистанции 800 м и 1500 м в беге. Спортивную карьеру британка завершила в 2005 году из-за травмы ахиллова сухожилия.