В двух западных областях ожидают повышение уровня воды в реках

Фото: река (РБК-Украина)

В четверг, 28 января, в двух западных областях Украины ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях уровень воды поднимется на 0,1-0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова.

Ожидается затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском и Заречнянском районах.

Напомним, семь областей Украины предупредили о непогоде. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильный снег, метели и гололедицу.

Как писало РБК-Украина, из-за непогоды Министерство образования рекомендовало учреждениям образования в этих областях подготовиться к дистанционному обучению.

Кроме того, завтра утром из-за непогоды грузовикам запретят въезд в Киев. Ограничения будут отменены после улучшения погодных условий в столице.