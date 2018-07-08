Двох туристів, зниклих у Грузії, виявили загиблими

Рятувальники продовжують пошуки 4-х річної дитини
У Грузії виявили тіла подружньої пари, яка пропала в п'ятницю, 6 липня. Про це йдеться в повідомленні пресс-службы поліції Грузії.
Як повідомляє відомство, автомобіль туристів було знайдено в селі Цвері, там же виявили їх особисті речі.
За інформацією поліції, відповідно до початкового обстеження, слідів насильства на тілах загиблих не виявлено.
Наголошується, що пошуки їх 4-х річної дитини тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті корабельної аварії на Пхукеті (Таїланд) загинув один і пропали безвісти 53 китайських туриста.