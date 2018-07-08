Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Двох туристів, зниклих у Грузії, виявили загиблими

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 12:28
Фото: поліція Грузії (із відкритих джерел)
Фото: поліція Грузії (із відкритих джерел)

Рятувальники продовжують пошуки 4-х річної дитини

У Грузії виявили тіла подружньої пари, яка пропала в п'ятницю, 6 липня. Про це йдеться в повідомленні пресс-службы поліції Грузії.

Як повідомляє відомство, автомобіль туристів було знайдено в селі Цвері, там же виявили їх особисті речі.

За інформацією поліції, відповідно до початкового обстеження, слідів насильства на тілах загиблих не виявлено.

Наголошується, що пошуки їх 4-х річної дитини тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті корабельної аварії на Пхукеті (Таїланд) загинув один і пропали безвісти 53 китайських туриста.

Внаслідок загибелі дітей в Чернігівській області поліція відкрила дві кримінальні справи
Теги публікації: Грузія, туристы, погибли, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся