Двох туристів, зниклих у Грузії, виявили загиблими

Рятувальники продовжують пошуки 4-х річної дитини

У Грузії виявили тіла подружньої пари, яка пропала в п'ятницю, 6 липня. Про це йдеться в повідомленні пресс-службы поліції Грузії.

Як повідомляє відомство, автомобіль туристів було знайдено в селі Цвері, там же виявили їх особисті речі.

За інформацією поліції, відповідно до початкового обстеження, слідів насильства на тілах загиблих не виявлено.

Наголошується, що пошуки їх 4-х річної дитини тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті корабельної аварії на Пхукеті (Таїланд) загинув один і пропали безвісти 53 китайських туриста.