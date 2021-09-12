В двух центральных районах Киева перекрыли движение из-за пробега и съемок фильма

В воскресенье, 12 сентября в Киеве состоится легкоатлетический пробег "Киевская десятка - 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение движения транспорта. Кроме того, закроют движение транспорта по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с проведением пробега 12 сентября с 08:00 до 12:00 в городе ограничат движение:
На частях улиц, прилегающих к маршруту:
Кроме того, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью закрою движение транспорта по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма.
На время перекрытия движения транспорта на Гаванском мосту будут внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 114. Движение автобусов будет организовано движение от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбальской по собственному маршруту, далее - ул. Электриков - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Набережно-Крещатицкая, далее по своему маршруту.