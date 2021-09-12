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В двух центральных районах Киева перекрыли движение из-за пробега и съемок фильма

Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 12 сентября в Киеве состоится легкоатлетический пробег "Киевская десятка - 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение движения транспорта. Кроме того, закроют движение транспорта по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В связи с проведением пробега 12 сентября с 08:00 до 12:00 в городе ограничат движение:

  • ул. Саксаганского;
  • просп. Победы (в направлении центра);

На частях улиц, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденка;
  • переулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • Гарматной;
  • выездах на проспект из Воздухофлотского путепровода, улице Вадима Гетьмана и других.

Кроме того, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью закрою движение транспорта по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок фильма.

На время перекрытия движения транспорта на Гаванском мосту будут внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 114. Движение автобусов будет организовано движение от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбальской по собственному маршруту, далее - ул. Электриков - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Набережно-Крещатицкая, далее по своему маршруту.

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Киев