У двох центральних районах Києва перекрили рух через пробіг та зйомки фільму

У зв’язку із проведенням пробігу 12 вересня з 08:00 до 12:00 у місті обмежать рух:

вул. Саксаганського;

просп. Перемоги (у напрямку центру);

На частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

Еспланадній;

Шота Руставелі;

Великій Васильківській;

Антоновича;

Володимирській;

Тарасівській;

Паньківській;

Льва Толстого;

Симона Петлюри;

Шолуденка;

провулку Політехнічному;

Академіка Янгеля;

Гарматній;

виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших.

Крім того, 12 вересня із 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом у зв’язку із проведенням зйомок фільму.

На час перекриття руху транспорту на Гаванському мосту будуть внесені зміни в шлях курсування автобусного маршруту № 114. Рух автобусів буде організовано рух від вул. Милославської до вул. Набережно-Рибальської за власним маршрутом, далі - вул. Електриків - вул. Межигірська - вул. Набережно-Лугова - вул. Набережно-Хрещатицька, далі за власним маршрутом.