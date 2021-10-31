В двух регионах выбирают нардепов, в Харькове - мэра: зафиксированы первые нарушения

Харьков

В полиции области сообщили, что гражданин сфотографировал бюллетень, находясь в кабинке для голосования. Нарушение заметил полицейский, дежуривший на избирательном участке по улице Луи Пастера в Харькове.

Полицейские доставили 39-летнего нарушителя в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, проводится проверка.

В общественной организации ОПОРА сообщили, что на два спецучастка, расположенных в медучреждениях, не пускали наблюдателей организации. Они требовали COVID-документы, хотя это не предусмотрено Избирательным кодексом.

Такая ситуация была на участках в "Городском перинатальном центре" и родильном доме №7. Наблюдателей все же пустили через полчаса разговора с руководителем ТИК.

Черкасская область (округ №197)

Промежуточные выборы народных депутатов назначены в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область).

На участке в г. Золотоноша (710881) не закрыли и не опломбировали черный вход, сообщил "Рух "Чесно".

Неустановленное лицо, у которого в руках был список, заводило избирателей на участок именно через этот черный вход. Члены ОИК выехали на место происшествия, вход по состоянию на 10:00 опломбировали.

В с. Вознесенское (УИК №710182): неустановленные лица стоят возле участка, отмечают людей в списках и открыто агитируют за провластного кандидата.

В деревне Крапивна члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а только по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.

"Это - село. Мы всех знаем", - заявила одна из них, сообщили в "ОПОРЕ".