В двух регионах выбирают нардепов, в Харькове - мэра: зафиксированы первые нарушения

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной рады в двух избирательных округах, а Харьков выбирает мэра города. Во время голосования уже зафиксированы первые нарушения.
Более подробно в материале РБК-Украина.
В полиции области сообщили, что гражданин сфотографировал бюллетень, находясь в кабинке для голосования. Нарушение заметил полицейский, дежуривший на избирательном участке по улице Луи Пастера в Харькове.
Полицейские доставили 39-летнего нарушителя в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, проводится проверка.
В общественной организации ОПОРА сообщили, что на два спецучастка, расположенных в медучреждениях, не пускали наблюдателей организации. Они требовали COVID-документы, хотя это не предусмотрено Избирательным кодексом.
Такая ситуация была на участках в "Городском перинатальном центре" и родильном доме №7. Наблюдателей все же пустили через полчаса разговора с руководителем ТИК.
Промежуточные выборы народных депутатов назначены в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область).
На участке в г. Золотоноша (710881) не закрыли и не опломбировали черный вход, сообщил "Рух "Чесно".
Неустановленное лицо, у которого в руках был список, заводило избирателей на участок именно через этот черный вход. Члены ОИК выехали на место происшествия, вход по состоянию на 10:00 опломбировали.
В с. Вознесенское (УИК №710182): неустановленные лица стоят возле участка, отмечают людей в списках и открыто агитируют за провластного кандидата.
В деревне Крапивна члены УИК решили предоставить избирателю бюллетень не по паспорту, а только по водительскому удостоверению. При этом они утверждали, что такая норма якобы присутствует в избирательном законодательстве.
"Это - село. Мы всех знаем", - заявила одна из них, сообщили в "ОПОРЕ".