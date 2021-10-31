В двох регіонах обирають нардепів, у Харкові - мера: зафіксовано перші порушення

Харків

У поліції області повідомили, що громадянин сфотографував бюлетень, знаходячись у кабінці для голосування. Порушення помітив поліцейський, який чергував на виборчій дільниці по вулиці Луї Пастера у Харкові.

Поліцейські доставили 39-річного порушника до відділу для з’ясування всіх обставин події. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, проводиться перевірка.

В громадській організації ОПОРА повідомили, що на дві спецділянки, розташовані в медустановах, не пускали спостерігачів організації. Вони вимагали COVID-документи, хоча це не передбачено Виборчим кодексом.

Така ситуація була на дільницях у "Міському перинатальному центрі" та пологовому будинку №7. Спостерігачів все ж таки пустили через півгодини розмови з керівником ТВК.

Черкаська область (округ №197)

Проміжні вибори народних депутатів призначені в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область).

На дільниці в м. Золотоноша (710881) не закрили і не опломбували чорний вхід, повідомив "Рух "Чесно".

Невстановлена особа, яка в руках мала список, заводила виборців на дільницю саме через цей чорний вхід. Члени ОВК виїхали на місце події, вхід станом на 10:00 опломбований.

У с. Вознесенське (ДВК №710182): невстановлені особи стоять біля дільниці, відмічають людей у списках і відкрито агітують за провладного кандидата.

У селі Кропивна члени ДВК вирішили надати виборцю бюлетень не за паспортом, а лише за водійським посвідченням. При цьому вони стверджували, що така норма нібито присутня у виборчому законодавстві.

"Це - село. Ми всіх знаємо", - заявила одна із них, повідомили в "ОПОРІ".