В двух районах Сумской области прозвучали взрывы, - глава ОВА

В Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов. О причинах и последствиях случившегося пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Ранее сообщалось, что Сумы и Чернигов получили дополнительное железнодорожное сообщение с западом. Эти города с Ивано-Франковском "Укрзализныця" в конце мая соединила новым двухгрупповым поездом.

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