У двох районах Сумської області пролунали вибухи, - глава ОВА

У Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів. Про причини і наслідки того, що сталося поки не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Раніше повідомлялося, що Суми та Чернігів отримали додаткове залізничне сполучення із Заходом. Ці міста з Івано-Франківськом "Укрзалізниця" наприкінці травня з'єднала новим двогруповим потягом.
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