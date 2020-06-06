ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В двух областях Украины усилили карантин

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 21:04
В двух областях Украины усилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина

В Волынской и Донецкой областях отменили ослабления карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Усиление карантина в этих регионах демонстрирует ответственность местной власти.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, в связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

В частности, в регионах закрыты детские сады, гостиницы, а также запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области, в частности, приостановили междугороднее автобусное сообщение.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - отметил Ляшко.

Напомним, в Житомирской области решили усилить карантин.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине выявили 550 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины карантинМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь