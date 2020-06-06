У двох областях України посилили карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину

У Волинській і Донецькій областях скасували ослаблення карантинних заходів через зростання захворюваності коронавірусом. Посилення карантину в цих регіонах демонструє відповідальність місцевої влади.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, у зв'язку зі зростанням числа захворювань COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину.

Зокрема, в регіонах закрито дитячі сади, готелі, а також заборонено проведення спортивних і релігійних заходів. В Донецькій області, зокрема, призупинили міжміське автобусне сполучення.

"Ми бачимо, що введений адаптивний карантин працює. В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, у кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, у Житомирській області вирішили посилити карантин.

Крім того, за минулу добу в Україні виявили 550 нових випадків зараження коронавірусом.

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Автор: Лера Полищук