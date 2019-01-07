У двох областях обмежили рух транспорту через снігопади

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Рух обмежено у Донецькій і Запорізькій областях

У зв'язку зі снігопадом з 6:00 понеділка було обмежено рух транспортних засобів на автошляхах Запорізької та Донецької областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

За станом на 13:00 обмежено рух великовантажного та маршрутного транспорту на території Запорізької області: автодорога М-14 "Одеса-Новоазовськ" (з 475-го по 557-й кілометр); автодорога М-30 "Василівка-Бердянськ" - від міста Токмак до села Азовське і від села Азовське - до села Дмитрівка (45км -143 км).

Крім того, рух всього транспорту обмежений на території Запорізької області - автодорога М-14 "Одеса-Новоазовськ" від смт Приазовське до села Азовське.

Також обмежено рух для транспорту на території Донецької області: автодорога Т-0803 "Запоріжжя-Маріуполь" між смт Нікольське Волноваського району та села Новокраснівка.

В поліції просять водіїв бути уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху. А також обмежити поїздки по вказаних відрізках автошляхів і вибирати шляхи об'їзду.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що для розчищення автодоріг та запобігання виникнення заторів, введено обмеження руху для великовагових і маршрутних транспортних засобів на автодорогах М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (від смт Приазовське до міста Бердянська) і Н-03 Токмак-Бердянськ (від міста Токмак до села Азовське)-