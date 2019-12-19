Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО, - адвокат

Фото: Ремзи Бекиров (facebook com crimeansolidarity)

В СИЗО переводят активистов Бекирова и Сейтхалилова

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова и Рустема Сейтхалилова переводят из психиатрической больницы, где они проходили обследование, в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам адвоката, утром 19 декабря его не пустили на свидание с незаконно задержанным Бекировым в психбольнице оккупированного Крыма, объясняя тем, что активиста переводят в СИЗО. Вместе с Бекировым в СИЗО переводят, еще одного фигуранта дела - Сейтхалилова.

"Сегодня утром я посетил крымскую психиатрическую больницу №1, чтобы попасть на свидание с гражданским журналистом Бекировым. Однако меня не пустили, ссылаясь на то, что его и еще одного фигуранта их уголовного дела - Сейтхалилова, сегодня этапируют из больницы в СИЗО Симферополя. Психиатрическая "экспертиза" завершена", - рассказал Семедляев.

Напомним, ранее сообщалось, что консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился в российском СИЗО с фигурантами второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Консул обсудил с политзаключенными проблемы доступа к медицинской помощи, халяльного питания и отдельные аспекты условий содержания.

Также РБК-Украина писало, что у политзаключенного Шабана Умерова, который является фигурантом второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось состояние здоровья. Недавно у активиста произошел сильный приступ в СИЗО.