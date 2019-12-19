Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять з психлікарні в СІЗО, - адвокат

Фото: Ремзі Бекіров (facebook com crimeansolidarity)

До СІЗО переводять активістів Бекірова та Сейтхалілова

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова та Рустема Сейтхалілова переводять із психіатричної лікарні, де вони проходили обстеження, до СІЗО. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає "Кримська солідарність" у Facebook.

За словами адвоката, вранці 19 грудня його не пустили на побачення з незаконно затриманим Бекіровим у психлікарні окупованого Криму, пояснюючи тим, що активіста переводять до СІЗО. Разом з Бекіровим до СІЗО переводять, ще дного фігуранта справи - Сейтхалілова.

"Сьогодні вранці я відвідав кримську психіатричну лікарню №1, щоб потрапити на побачення з цивільним журналістом Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їх кримінальної справи - Сейтхалілова, сьогодні етапують з лікарні в СІЗО Сімферополя. Психіатрична "експертиза" завершена", - розповів Семедляєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся в російському СІЗО з фігурантами другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Консул обговорив з політв'язнями проблеми доступу до медичної допомоги, халяльного харчування та окремі аспекти умов тримання.

Також РБК-Україна писало, що у політв'язня Шабана Умерова, який є фігурантом другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", суттєво погіршився стан здоров'я. Нещодавно у активіста стався сильний напад в СІЗО.