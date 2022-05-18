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Достаточно двух движений. В Украине упростили процедуру пожертвования для ВСУ через "Дию"

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 12:59
Достаточно двух движений. В Украине упростили процедуру пожертвования для ВСУ через "Дию" Фото: упрощена процедура пожертвования для ВСУ через "Дию"
Автор: Наталия Гурковская

В "Дии" упростили сбор средств на помощь армии, использовав для этого платформу UNITED24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Донейты можно сделать всего за два клика через Apple Pay, Google Pay или ввести данные карты", - рассказал он.

По его словам, собранные средства будут направлены Министерству обороны Украины.

"За них они смогут приобрести нашим защитникам оружие, современное оборудование, амуницию, бронежилеты, спасательную технику и другие необходимые вещи. Об израсходованных средствах мы будем регулярно отчитываться в "Дии", - добавил Федоров.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24.

Отметим, после российского вторжения украинцы и граждане других стран начали перечислять деньги на Вооруженные силы, которые защищают Украину. РБК-Украина сообщало, как это сделать по официальным доступным каналам.

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